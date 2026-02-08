В Ташкенте автобус сбил курьера на электровелосипеде: что известно о ДТП

В Управлении безопасности дорожного движения уточнили, что инцидент с участием автобуса действительно имел место, однако пострадавшим оказался не пешеход, а курьер, передвигавшийся на электровелосипеде.
По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля примерно в 21:50 на улице Алишера Навои в Шайхантахурском районе столицы. За рулём автобуса Yutong находился 23-летний водитель, электровелосипедом управлял 19-летний молодой человек.
В результате столкновения курьеру была оказана первая скорая медицинская помощь. Был ли в дальнейшем он госпитализирован, не сообщается.
По данному факту в настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отдельно стоит отметить, что курьеры на электровелосипедах уже давно стали в Ташкенте настоящей головной болью как для водителей, так и для пешеходов. На практике многие из них игнорируют правила дорожного движения: ездят по тротуарам, пешеходным переходам, выезжают на встречные полосы и пересекают перекрёстки на красный сигнал светофора.
При этом эффективных механизмов контроля и реального наказания за подобные нарушения по-прежнему практически нет, что неизбежно приводит к аварийным ситуациям и угрозе безопасности на дорогах.