В Ташкенте автобус сбил курьера на электровелосипеде: что известно о ДТП

Отдельно стоит отметить, что курьеры на электровелосипедах уже давно стали в Ташкенте настоящей головной болью как для водителей, так и для пешеходов. На практике многие из них игнорируют правила дорожного движения: ездят по тротуарам, пешеходным переходам, выезжают на встречные полосы и пересекают перекрёстки на красный сигнал светофора.