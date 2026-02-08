Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте автобус сбил курьера на электровелосипеде: что известно о ДТП

Vaib.uz (новости Узбекистана. 8 февраля). Накануне вечером в социальных сетях начала распространяться информация о том, что в Ташкенте автобус якобы сбил пешехода. Сообщение быстро разошлось по Telegram-каналам и вызвало волну обсуждений.

Источник: Vaib.Uz

В Управлении безопасности дорожного движения уточнили, что инцидент с участием автобуса действительно имел место, однако пострадавшим оказался не пешеход, а курьер, передвигавшийся на электровелосипеде.

По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 февраля примерно в 21:50 на улице Алишера Навои в Шайхантахурском районе столицы. За рулём автобуса Yutong находился 23-летний водитель, электровелосипедом управлял 19-летний молодой человек.

В результате столкновения курьеру была оказана первая скорая медицинская помощь. Был ли в дальнейшем он госпитализирован, не сообщается.

По данному факту в настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отдельно стоит отметить, что курьеры на электровелосипедах уже давно стали в Ташкенте настоящей головной болью как для водителей, так и для пешеходов. На практике многие из них игнорируют правила дорожного движения: ездят по тротуарам, пешеходным переходам, выезжают на встречные полосы и пересекают перекрёстки на красный сигнал светофора.

При этом эффективных механизмов контроля и реального наказания за подобные нарушения по-прежнему практически нет, что неизбежно приводит к аварийным ситуациям и угрозе безопасности на дорогах.