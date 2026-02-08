В Брянской области отразили атаку беспилотников

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 11 реактивных вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.
По словам губернатора, в Брянске повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов, на месте работают оперативные и экстренные службы.
