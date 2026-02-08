Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При ночной атаке БПЛА в Брянской области никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 11 реактивных вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, в Брянске повреждены заборы, фасад, остекление двух частных жилых домов, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше