Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту более 11 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке осуществил мощный выброс пепла, достигший высоты 11,6 километров над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч на Камчатке осуществил мощный выброс пепла, достигший высоты 11,6 километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своём Telegram-канале.

Пепловый шлейф протянулся на расстояние около 40 километров в северо-западном направлении от вулкана. Выброс произошёл в 14:08 по местному времени (05:08 мск). Для авиации в районе извержения объявлен наивысший, «красный» код опасности, что указывает на серьёзную угрозу для местных и международных полётов.

Вулкан Шивелуч находится в 50 километрах к северу от посёлка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что жителей дальневосточного региона предупредили о выпадении пепла от вулкана Шивелуч.

