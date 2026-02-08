Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту более 11 километров

Пепловый шлейф протянулся на расстояние около 40 километров в северо-западном направлении от вулкана. Выброс произошёл в 14:08 по местному времени (05:08 мск). Для авиации в районе извержения объявлен наивысший, «красный» код опасности, что указывает на серьёзную угрозу для местных и международных полётов.