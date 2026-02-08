Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил о запуске водовода

Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», ПАО «Полюс», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм. Специалисты АО «Витимэнергосбыт» приостановили выставление счетов за электричество по домам и помещениям, находящимся в зоне ЧС.