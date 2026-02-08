IrkutskMedia, 8 февраля. Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил о запуске водовода. Воду пустили частично по старой магистрали, частично по вновь созданной. Давление 6 атмосфер, ведётся забор воды и тепла в жилые дома. Видео с обращением главы города к жителям появилось в телеграм-канале (18+) администрации.
Глава города сообщил, что школа № 3 полностью подключена к теплосетям, там велись ночные работы. Специалисты ведут работы по восстановлению теплоснабжения в коррекционной школе.
«Также хочу обратиться ко всем жителям, которые получают тепло от котельной БМК. Пожалуйста, будьте готовы к приёму тепла, посмотрите, есть ли движение воды по трубам. Если возникнут какие-то проблемы, звоните в ЕДДС или сообщайте мне», — сказал Евгений Юмашев в своём обращении к жителям.
Напомним, что серьезная коммунальная авария произошла на магистральном водопроводе, питающем несколько котельных. В результате ЧС более 1 тысячи человек остались без воды и тепла. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что продолжительные низкие температуры привели к промерзанию грунта ниже нормативного уровня. Позже губернатор Игорь Кобзев сообщил, что специалисты непрерывно продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии.
Для этого были привлечены силы ведущих управляющих компаний Иркутска, которые помогают восстанавливать работу систем теплоснабжения и водоснабжения жилых домов. Помимо УК Иркутска, помощь оказывают АО «Высочайший», ЗДК «Лензолото», ПАО «Газпром Добыча Иркутск», ПАО «Полюс», а также авиакомпания «ИрАэро», которая обеспечивает доставку людей и грузов. Также было принято решение о прокладке резервного водовода протяженностью 750 м и диаметром 100 мм. Специалисты АО «Витимэнергосбыт» приостановили выставление счетов за электричество по домам и помещениям, находящимся в зоне ЧС.
По факту нарушения прав жителей было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования. Добавим, что администрация Бодайбо и района окажет материальную помощь всем пострадавшим от коммунальной аварии. Размер единовременной выплаты составит 15 тысяч рублей на человека.
Кроме того, следователи установили, что услуги теплоснабжения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», учредителем которого является администрация Бодайбинского городского поселения. 30 января этого года из-за промерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. В результате без отопления остались более 140 жилых домов — как индивидуальной застройки, так и многоквартирных.
В рамках расследования следователи осмотрели места происшествий, а также провели обыски в зданиях муниципального унитарного предприятия и администрации городского поселения. В ходе обысков были изъяты документы, касающиеся обслуживания и ремонта водовода холодного водоснабжения.
Также ведется работа по дальнейшему ремонту жилых домов после серьезной коммунальной аварии. Специалисты Фонда капремонта Иркутской области обследовали помещения, составили дефектные ведомости. Игорь Кобзев встретился с жителями Бодайбо и ответил на интересующие людей вопросы. Также глава региона дал ряд поручений ответственным лицам.