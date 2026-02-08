Ричмонд
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 километров

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту свыше 11 километров. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили региональном МЧС.

Высота природного объекта — около 3,3 километра. Шлейф из пепла распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова.

Если направление ветра изменится, то пепел может осесть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского округов.

— Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности. Свежий пепел опасен, так как состоит из мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла, — уточнили в пресс-службе.

28 декабря вулкан Этна на Сицилии также выбросил лаву на высоту до 400 метров. Очередной всплеск активности начался после нескольких часов затишья и сопровождался сильным столбом дыма и пепла.

В конце ноября вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 5,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров в восточном и северо-восточном направлении от вулкана.