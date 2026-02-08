Взрыв на биотехнологическом заводе в Китае унёс жизни восьми человек

По данным телеканала, ЧП случилось утром 7 февраля на заводе компании «Цзяпэн», расположенном в уезде Шаньинь городского округа Шочжоу.
«Взрыв, произошедший утром 7 февраля, унёс жизни 8 человек», — уточняется в сообщении.
После происшествия был задержан юридический представитель компании. На месте работает специально созданная следственная группа, которой предстоит установить причины взрыва. Информация о том, сколько человек находилось на предприятии в момент ЧП, пока не раскрывается.
