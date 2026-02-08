Ричмонд
Бастрыкин взял под контроль дело о нападении подростка в общежитии в Уфе

Глава СК потребовал доклад о ходе расследования.

Источник: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о ходе уголовного дела о покушении на убийство в общежитии медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, ЧП произошло 7 февраля в общежитии на улице Репина в Уфе, когда 15-летний подросток напал с ножом на проживающих там иностранных студентов. Также ранение получили двое сотрудников полиции.

В СК Башкирии возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а также о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что раненых госпитализировали, сейчас их состояние стабильное. Ситуацию также под контроль лично взял глава Башкирии Радий Хабиров.