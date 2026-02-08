Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе загорелось в Астане: спасены посетители и автомобили

В Астане произошел крупный пожар в одном из столичных кафе. К счастью, пострадавших не было, огонь не успел перекинуться на соседние здания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Сегодня утром столичные огнеборцы выехали по сообщению о возгорании кафе, расположенного на улице Жолымбетская в районе Байконыр. На место происшествия спасатели установили, что в кухонном помещении происходило горение холодильника, мебели и внутренней отделки.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание на площади 120 квадратных метров было полностью ликвидировано. Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.

Заместитель оперативного дежурного ДСПТ ДЧС города Астаны Сабден Ебдельманов сообщил, что огнеборцы спасли расположенные рядом с кафе автомобили, а также вывели из помещения всех людей.