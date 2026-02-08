Кафе загорелось в Астане: спасены посетители и автомобили

Сегодня утром столичные огнеборцы выехали по сообщению о возгорании кафе, расположенного на улице Жолымбетская в районе Байконыр. На место происшествия спасатели установили, что в кухонном помещении происходило горение холодильника, мебели и внутренней отделки.
«Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных возгорание на площади 120 квадратных метров было полностью ликвидировано. Распространение огня на близлежащие здания не допущено. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.
Заместитель оперативного дежурного ДСПТ ДЧС города Астаны Сабден Ебдельманов сообщил, что огнеборцы спасли расположенные рядом с кафе автомобили, а также вывели из помещения всех людей.