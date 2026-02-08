Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти на 12 км

Выброс произошёл 8 февраля в 14:08 по камчатскому времени. Образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном и северо-западном направлении от вулкана.
Вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиации. Повышенная активность Шивелуча представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.
Ранее сообщалось, что извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается. Утром 7 февраля вулкан выбросил столб пепла на высоту 10,5 километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) подтвердила, что вулкан сохраняет активность и продолжает представлять угрозу.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.