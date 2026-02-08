Ричмонд
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла почти на 12 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвёл мощный выброс пепла на высоту около 11,6 километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: Life.ru

Выброс произошёл 8 февраля в 14:08 по камчатскому времени. Образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном и северо-западном направлении от вулкана.

Вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиации. Повышенная активность Шивелуча представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Ранее сообщалось, что извержение вулкана Шивелуч на Камчатке продолжается. Утром 7 февраля вулкан выбросил столб пепла на высоту 10,5 километров над уровнем моря. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) подтвердила, что вулкан сохраняет активность и продолжает представлять угрозу.

