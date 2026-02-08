Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный выброс пепла на высоту 11,6 километра над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
По данным вулканологов, в результате эксплозивной активности пепел поднялся на высоту 11,6 километра, а пепловый шлейф распространился на расстояние около 40 километров в северо-западном направлении от вулкана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале специалистов.
Согласно уточненным данным, выброс произошел в 14:08 по камчатскому времени, что соответствует 05:08 мск. В связи с произошедшим для авиации был установлен «красный» код опасности, который указывает на угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Вулкан Шивелуч расположен примерно в 50 километрах к северу от поселка Ключи и около 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Напомним, 7 февраля пепловый выброс высотой 10,5 км над уровнем моря был зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке.