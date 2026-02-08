Двое маленьких детей и женщина погибли в страшном лобовом ДТП с фурой под Иркутском

Ранее сообщалось о другой смертельной аварии в Москве. Вечером 7 февраля на северо-западе столицы премиальный автомобиль Mercedes сорвался с эстакады на МКАД и, упав вниз, задел ещё две машины. Инцидент произошёл около 21:15 на 77-м километре кольцевой автодороги. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Люди в двух других автомобилях, которые оказались задеты при падении, не пострадали.