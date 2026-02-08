Ричмонд
Двое маленьких детей и женщина погибли в страшном лобовом ДТП с фурой под Иркутском

В Шелеховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое человек, двое из них — дети. Авария случилась 7 февраля около 14:00 на 78-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» вблизи посёлка Глубокая. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Трое погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» в Иркутской области. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Иркутской области.

26-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Corolla Spacio двигалась со стороны Иркутска, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. На встречной полосе легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовым. От удара легковая машина была смята. В результате аварии водитель «Тойоты» и двое её пассажиров — дети 2017 и 2020 годов рождения — скончались на месте до приезда скорой помощи.

«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля был пристёгнут, несовершеннолетние пассажиры перевозились без нарушений правил перевозки», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства и причины трагедии. Правоохранители в очередной раз призывают водителей к строгому соблюдению скоростного режима и повышенной осторожности с учётом дорожных и погодных условий.

Ранее сообщалось о другой смертельной аварии в Москве. Вечером 7 февраля на северо-западе столицы премиальный автомобиль Mercedes сорвался с эстакады на МКАД и, упав вниз, задел ещё две машины. Инцидент произошёл около 21:15 на 77-м километре кольцевой автодороги. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Люди в двух других автомобилях, которые оказались задеты при падении, не пострадали.

