Гладков: Более 80 тысяч жителей Белгорода остаются без отопления

Порядка 80 тысяч жителей Белгорода остаются без тепла, еще более трех тысяч человек — без газа и около одной тысячи — без электроэнергии. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Причиной стали повреждения критической энергоинфраструктуры в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Причиной стали повреждения критической энергоинфраструктуры в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Очень много порывов — явных или которые мы видим, только когда начинаем подключение к сети, происходит замыкание — и начинают свою работу энергетики сначала, — добавил он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что газ в квартиры поступит в ближайшие часы, так как для этого «все технические вопросы решены». Подача тепла ожидается к 12 часам дня.

7 февраля после мощного взрыва в Белгородской области электроэнергия пропала на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

3 февраля украинские войска также нанесли ракетный удар по территории Белгорода и области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден.