В Аргаяше мужчину осудили за рыбалку на Аргазинском водохранилище

В Аргаяшском районе Челябинской утвердила обвинительный акт в отношении жителя Миасса. Мужчину обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов на особо охраняемой природной территории (п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ).
По данным следствия, в январе 2025 года он выловил на Аргазинском водохранилище судака, леща и окуня с использованием запрещенной лесковой сети без соответствующего разрешения.
Причиненный ущерб оценивается в 30 тысяч рублей. Прокурор заявил исковые требования о возмещении причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.