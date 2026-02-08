Около 80 тысяч человек остаются без тепла в Белгороде после ракетного удара

«Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек — без газа, и около 1 тысячи человек — без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана», — говорит глава региона.
По его словам, восстановительные работы идут непрерывно, однако процесс осложнён большим количеством повреждений и повторными авариями при подключении сетей. Электроснабжение для оставшейся тысячи жителей планируют восстановить в ближайшее время, а подачу газа в несколько многоквартирных домов — после утреннего обхода специалистов.
Основной проблемой остаётся отопление. Власти рассчитывают восстановить подачу тепла к полудню. До этого времени в городе открывают дополнительные пункты обогрева — как в центральной части, так и в районах, где тепла нет. Жители смогут согреться, зарядить телефоны и получить необходимую информацию.
Губернатор пообещал регулярно информировать жителей и провести утреннее совещание с ответственными службами для оценки хода восстановительных работ.
Ранее Life.ru писал, что Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом во время объезда Белгорода. Тогда атака началась прямо в момент осмотра повреждённых объектов, и главе региона вместе с аварийными бригадами пришлось срочно укрываться в убежище.
