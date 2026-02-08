Около 80 тысяч человек остаются без тепла в Белгороде после ракетного удара

«Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек — без газа, и около 1 тысячи человек — без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана», — говорит глава региона.