Около 80 тысяч человек остаются без тепла в Белгороде после ракетного удара

В Белгороде на утро воскресенья сохраняется тяжёлая ситуация с коммунальными услугами после повреждения критической энергоинфраструктуры в результате обстрелов ВСУ. Без тепла остаются около 80 тысяч жителей, ещё порядка 3 тысяч человек не имеют газа и около тысячи — электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек — без газа, и около 1 тысячи человек — без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана», — говорит глава региона.

По его словам, восстановительные работы идут непрерывно, однако процесс осложнён большим количеством повреждений и повторными авариями при подключении сетей. Электроснабжение для оставшейся тысячи жителей планируют восстановить в ближайшее время, а подачу газа в несколько многоквартирных домов — после утреннего обхода специалистов.

Основной проблемой остаётся отопление. Власти рассчитывают восстановить подачу тепла к полудню. До этого времени в городе открывают дополнительные пункты обогрева — как в центральной части, так и в районах, где тепла нет. Жители смогут согреться, зарядить телефоны и получить необходимую информацию.

Губернатор пообещал регулярно информировать жителей и провести утреннее совещание с ответственными службами для оценки хода восстановительных работ.

Ранее Life.ru писал, что Вячеслав Гладков оказался под ракетным обстрелом во время объезда Белгорода. Тогда атака началась прямо в момент осмотра повреждённых объектов, и главе региона вместе с аварийными бригадами пришлось срочно укрываться в убежище.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.