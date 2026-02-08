После нападения в общежитии в Уфу направились сотрудники посольства из Индии

Ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов сообщил, что посольство Индии проинформировали о случившемся в общежитии.
— Ситуация в нашем студгородке и общежитиях полностью под контролем. Всем пострадавшим немедленно оказана медицинская помощь, — отметил Павлов.
В посольстве Индии на произошедшее отреагировали публично, опубликовав сообщение в социальных сетях.
— В Уфе произошел печальный инцидент с нападением. Несколько человек пострадали, в том числе четверо индийских студентов, — сообщили в посольстве.
В опубликованной информации также отмечается, что в настоящий момент сотрудники консульства выехали в Уфу из Казани.
Напомним, что 7 февраля в общежитии медуниверситета в Уфе произошло нападение. 15-летний подросток ранил ножом четверых иностранных студентов и двоих полицейских.
