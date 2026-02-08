Трое жителей Казани погибли в жутком ДТП с «КамАЗом» в Пензенской области

По данным ГАИ, авария произошла 7 февраля около полудня на 22-м километре автодороги Городище — Никольск — Ночка. По предварительным данным, грузовой автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с минивэном Citroеn.
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель Citroеn и трое его пассажиров — мужчины 58, 32 и 30 лет.
Водитель «КамАЗа», а также два пассажира Citroеn — мужчины 43 и 25 лет — получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщает РИА Новости, трое погибших мужчин были жителями Казани, еще один — города Можга в Удмуртии. Они возвращались домой на минивэне.