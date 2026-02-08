Подозреваемый в педофилии воспитатель устроился работать в элитный детсад

В Лондоне родители детей из престижного детского сада, популярного среди состоятельных семей, в том числе дипломатов и послов, были шокированы, когда узнали, что воспитателя задержали по подозрению в сексуальном насилии над ребёнком, но руководство дошкольного учреждения ещё несколько недель хранило это в секрете, сообщает The Sun.
Арест произошёл в начале декабря, но родители сначала получили письмо, где администрация упоминала о «жалобе», не уточняя сути происходящего. Только после вмешательства прессы стало известно, что воспитатель в возрасте 30 лет всё ещё находится под следствием и остаётся на свободе под залогом.
Один из возмущённых родителей заявил: «Мы приводили детей с доверием к этому заведению — и теперь оказалось, что нам лгали. Это прямое нарушение».
Регулятор по надзору за школами Ofsted приостановил регистрацию детского сада, сославшись на «серьёзные опасения по безопасности детей», но при этом также не раскрыл арест напрямую.
Позже родителям предложили перевести детей в другое учреждение, но недовольство родителей только усилилось, добавляет источник.
