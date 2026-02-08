Ричмонд
В Челябинске отдали под суд «итальянского мебельщика», обманувшего 15 клиентов

В Челябинске отдали под суд «итальянского мебельщика», обманувшего 15 клиентов на 5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Злоумышленник арендовал офис в Калининском районе, принимал заказы на изготовление и поставку корпусной мебели.

Чтобы войти в доверие к клиентам, убеждал их, что производит эксклюзивные кухонные гарнитуры по лекалам известных итальянских брендов. Однако, получая деньги, не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

«От действий лжемебельщика пострадали 15 человек, а общая сумма ущерба составила порядка 5 млн рублей», — отметили в региональном Главке МВД.

Деятельность 41-летнего предпринимателя пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 (мошенничество), завершено. Оно направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.