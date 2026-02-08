Артиллерия ВСУ за сутки 23 раза атаковала приграничье Курской области

«Всего в период с 09:00 [мск] 7 февраля до 07:00 [мск] 8 февраля сбито 28 вражеских беспилотников различных типов. 23 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем Telegram-канале.