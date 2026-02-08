Ричмонд
Артиллерия ВСУ за сутки 23 раза атаковала приграничье Курской области

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 23 раза применили артиллерию по отселённым районам Курской области за прошедшие сутки, 28 беспилотников сбиты в регионе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«Всего в период с 09:00 [мск] 7 февраля до 07:00 [мск] 8 февраля сбито 28 вражеских беспилотников различных типов. 23 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Хинштейна, в результате атак в селе Дичня Курчатовского района повреждена кровля дачного дома, погибших и пострадавших нет.

