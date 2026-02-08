В центре немецкого города полиция выстрелила в гуляющего с ножом мужчину

В немецком городе Трир полиция применила огнестрельное оружие против мужчины с ножом, который ходил по оживлённой пешеходной зоне и обращался к прохожим, сообщает портал t-online со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошёл днём в центре города, когда несколько очевидцев сообщили правоохранителям о подозрительном мужчине с ножом в руке. Через несколько минут полицейские нашли его и открыли огонь, чтобы остановить угрозу.
«По крайней мере один полицейский применил огнестрельное оружие против мужчины», — сообщили в полиции.
Раненый мужчина доставлен в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает. Сотрудники продолжают патрулировать район и оцепили территорию вокруг места события.
В настоящий момент полиция выясняет мотив подозреваемого, следствие продолжает проверку всех обстоятельств.