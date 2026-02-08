На свердловской трассе легковушка влетела в грузовик, погиб 70-летний пенсионер

В Свердловской области утром 8 февраля 2026 года на 16-м километре трассы Артемовский — Зайково произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик и легковушка. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, на автодороге был снегопад.
— На месте происшествия проводятся процессуальные действия. По факту ДТП назначено проведение расследования, в рамках которого будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, 69-летний водитель Renault Logan ехал со стороны Ирбита. Выбрав слишком высокую скорость для нынешних погодных условий, мужчина не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo.
В результате аварии погиб 70-летний пассажир Renault Logan. Он ехал на переднем сидении и скончался на месте аварии еще до приезда медиков. Водителя машины госпитализировали в Артемовскую ЦРБ с различными травмами.
Водителем грузовика оказался 66-летний житель Ирбита. Он ехал из Артемовского в родной город. По его словам, когда легковушка резко выехала ему на встречу, он не успел увернуться. В результате аварии не пострадал.
— При осмотре места происшествия государственным инспектором дорожного надзора выявлены недостатки в содержании дороги в виде занижения обочины. Будут приняты меры в отношении организации, отвечающей за ее состояние, — отметили в Госавтоинспекции.
Движение на участке временно организовали в одну полосу.