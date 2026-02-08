Ричмонд
Пожар на Мельничной в Омске унес жизнь человека

Возгорание в пятиэтажке произошло поздно вечером 7 февраля.

Источник: пресс-служба МЧС России по Омской области

В субботу, 7 февраля, в 23 часа 40 минут в многоквартирном доме на улице Мельничная в Томске произошло возгорание в квартире на пятом этаже. До приезда пожарных подразделений на улицу самостоятельно вышли 15 жильцов. Одного человека спасатели эвакуировали с использованием специального устройства.

В квартире на полу был обнаружен мужчина без признаков жизни. Обстоятельства гибели устанавливаются следственными органами. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 23 часа 58 минут силами 12 сотрудников МЧС России при задействовании трех единиц техники.

Дознаватели МЧС России проводят проверку для установления точной причины возгорания. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе факторы, повлиявшие на гибель человека. Расследование продолжается.