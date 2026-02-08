В Дубае задержан мужчина, стрелявший в генерала Алексеева в Москве

Мужчина, стрелявший в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, задержан в Дубае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В спецслужбе уточнили, что помощь в проведении операции оказали силовые структуры Объединенные Арабские Эмираты.
Также установлены двое пособников преступления. По данным ФСБ, оба являются гражданами России. Один из них — 66-летний мужчина — задержан в Москве. Вторая пособница, 54-летняя женщина, успела выехать на территорию Украины.
В настоящее время продолжается розыск организаторов преступления.
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения и начал разговаривать, угрозы его жизни нет. По информации, опубликованной в Telegram-канале Олега Царёва, к розыску причастных были подключены спецслужбы нескольких стран.
Напомним, 6 февраля 2026 года на северо-западе Москвы было совершено покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева. По данным Следственного комитета РФ, нападение произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе, где неизвестный произвел несколько выстрелов и скрылся. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.
Владимир Алексеев — 64-летний генерал-лейтенант, первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он принимал участие в военной операции в Сирии и в 2017 году был удостоен звания Героя России.