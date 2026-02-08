В Дубае задержан мужчина, стрелявший в генерала Алексеева в Москве

Напомним, 6 февраля 2026 года на северо-западе Москвы было совершено покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева. По данным Следственного комитета РФ, нападение произошло в жилом доме на Волоколамском шоссе, где неизвестный произвел несколько выстрелов и скрылся. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.