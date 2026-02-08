Ричмонд
Сотрудники ФСБ установили личность исполнителя покушения на генерала Алексеева

Мужчиной, который попытался убить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, оказался Любомир Корба — его уже задержали в ОАЭ. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в ЦОС ФСБ.

— При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 года рождения, — уточнили в ведомстве.

У злоумышленника было двое пособников — россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого также задержали в Москве, вторая — скрылась на Украине, передает РИА Новости.

С военным пытались расправиться в 7:00 6 февраля. Злоумышленник несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Спустя день генерал-лейтенант Минобороны России пришел в сознание после покушения. Политик Олег Царев сообщил, что основная опасность миновала.

В 2023 году именно Алексеев вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным при мятеже. Чем еще известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».

