ФСБ продолжает розыск организаторов покушения на генерала Алексеева

Розыск организаторов покушения на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева продолжается, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Продолжается розыск организаторов преступления», — отметили в ФСБ.
Как ранее сообщали в Следственном комитете РФ, 6 февраля неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на северо-западе Москвы по первому заместителю начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Владимир Алексеев. Пострадавший был госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что мужчина, стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева, был задержан в Дубае при содействии силовых структур Объединенные Арабские Эмираты. Также установлены двое пособников преступления — оба граждане России. Один из них, 66-летний мужчина, задержан в Москве, вторая пособница, 54-летняя женщина, выехала на территорию Украины.