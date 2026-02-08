Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ продолжает розыск организаторов покушения на генерала Алексеева

ФСБ заявила о продолжении розыска организаторов покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, раненого при стрельбе в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Розыск организаторов покушения на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева продолжается, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Продолжается розыск организаторов преступления», — отметили в ФСБ.

Как ранее сообщали в Следственном комитете РФ, 6 февраля неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на северо-западе Москвы по первому заместителю начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Владимир Алексеев. Пострадавший был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что мужчина, стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева, был задержан в Дубае при содействии силовых структур Объединенные Арабские Эмираты. Также установлены двое пособников преступления — оба граждане России. Один из них, 66-летний мужчина, задержан в Москве, вторая пособница, 54-летняя женщина, выехала на территорию Украины.