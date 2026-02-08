ФСБ продолжает розыск организаторов покушения на генерала Алексеева

Ранее сообщалось, что мужчина, стрелявший в генерал-лейтенанта Алексеева, был задержан в Дубае при содействии силовых структур Объединенные Арабские Эмираты. Также установлены двое пособников преступления — оба граждане России. Один из них, 66-летний мужчина, задержан в Москве, вторая пособница, 54-летняя женщина, выехала на территорию Украины.