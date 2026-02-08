Казанское генконсульство Индии отправило представителей в Уфу после нападения в общежитии

При задержании он оказал сопротивление и также причинил себе травмы. По словам заведующего хирургическим отделением ГДКБ № 17 Айбулата Алибаева, сейчас нападавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У него диагностированы резаные раны шеи и предплечья.