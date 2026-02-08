Ричмонд
Появились кадры экстрадиции из ОАЭ стрелявшего в генерала Алексеева киллера

Установлена личность предполагаемого киллера, совершившего покушение на генерала Владимира Алексеева в Москве. ФСБ показала кадры его экстрадиции из ОАЭ.

Установлена личность предполагаемого киллера, совершившего покушение на генерала Владимира Алексеева в Москве. Об этом 8 февраля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, им оказался 66-летний Любомир Кобра. Он был задержан в Дубае и экстрадирован в Российскую Федерацию. Кадры экстрадиции опубликованы ФСБ.

Кроме того, силовики установили двух предполагаемых пособников. Ими, как уточняется, являются граждане России Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Васин задержан в Москве, Серебрицкая выехала на территорию Украины.

В ФСБ добавили, что розыск организаторов преступления продолжается.