Один человек погиб, один пострадал и 26 эвакуировали из-за пожаров в Петербурге

В ночь на 8 февраля в историческом здании на Моховой улице в Санкт-Петербурге произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1БИС, из опасной зоны эвакуировали 26 человек. Утром произошло возгорание в доме на Пролетарской, погиб один человек, еще один — пострадал, сообщили в ГУ МЧС по городу.