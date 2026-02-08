Тысячи домов без света, машины на обочинах, застрявшие «скорые»: Стихия в Молдове — ситуация на этот час

В то же время спасатели оказывали поддержку Службе экстренной медицинской помощи в нескольких случаях, обеспечивая безопасную транспортировку пациентов в населенных пунктах Копанка, Каушаны, Бошкана, Чобурчи и Золотьевца. Во всех случаях благодаря вмешательству спасателей врачам удалось добраться до пациентов.