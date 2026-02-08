Тысячи домов без света, машины на обочинах, застрявшие «скорые»: Стихия в Молдове — ситуация на этот час

За последние 24 часа сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели 35 выездов в связи с неблагоприятными погодными условиями, зафиксированными в стране.
Спасатели и пожарные участвовали в работах по разблокировке и буксировке транспортных средств, в том числе машин скорой помощи, которые застряли или съехали с дороги.
Выезды сотрудников Главной инспекции были зафиксированы на трассах и дорогах в районах Хынчешты, Каушены, Криуляны, Штефан Водэ, Новые Анены, а также на территории Гагаузии.
В Чадыр-Лунге машина скорой помощи застряла на грязной дороге. Спасательно-пожарная бригада вмешалась, чтобы разблокировать ее, и медицинская бригада смогла продолжить свою работу.
В то же время спасатели оказывали поддержку Службе экстренной медицинской помощи в нескольких случаях, обеспечивая безопасную транспортировку пациентов в населенных пунктах Копанка, Каушаны, Бошкана, Чобурчи и Золотьевца. Во всех случаях благодаря вмешательству спасателей врачам удалось добраться до пациентов.
Людям настоятельно рекомендуется избегать поездок, не являющихся необходимыми, следить за прогнозами погоды и сообщениями властей, а в рискованных ситуациях звонить по номеру 112.
Минэнерго Молдовы сообщает, что за ночь были подключены к энергоснабжению все потребители, кто остался без света из-за непогоды.
К вечеру вчерашнего дня, 7 февраля, без электроэнергии оставались свыше 2 тысяч потребителей в стране…
