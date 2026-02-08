Ричмонд
В МЧС подсчитали количество пожаров в Красноярском крае из-за электрооборудования и дали советы, как этого избежать

С начала 2026 года в Красноярском крае зарегистрировано свыше 240 пожаров из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования (кроме отопительного), подсчитали в краевом МЧС. Погибли 11 человек.

Так, 29 января в деревне Мензот Идринско-Краснотуранского округа по ул. Советская произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил дом изнутри на площади 20 кв. м, погиб мужчина.

27 января в деревне Сосновка в Манско-Уярском муниципальном округе сгорело помещение для сторожа на площади 24 кв. м. Погибли два человека.

Предварительная причина обоих пожаров — короткое замыкание.

В МЧС напоминают, что пожары проще предупредить, применяя в быту меры безопасности, чем дожидаться трагедии.

Проверьте исправность электропроводки, целостность розеток, вилок и электрошнуров. При необходимости обратитесь к специалистам для устранения неисправностей. Не оставляйте приборы включенными в сети (за исключением холодильника — а за его исправностью следите вдвойне внимательно). К сети подключайте только сертифицированные приборы, которые прошли испытания и имеют гарантии. У кустарных электроприборов нет защиты от перегрева или поражения током. Следите за состоянием приборов. К примеру, если лампа начала «мигать», возможно, проблема кроется в проводке.

«Покидая дом, обесточьте электроприборы, за исключением холодильника и морозильной камеры. Помните, что телевизоры, компьютеры, другая цифровая и бытовая техника должны быть под присмотром, внимательней следует относиться к нагревательным приборам, как, например, электрочайники, кипятильники, электроплитки», — напоминают в МЧС.