В МЧС подсчитали количество пожаров в Красноярском крае из-за электрооборудования и дали советы, как этого избежать

Проверьте исправность электропроводки, целостность розеток, вилок и электрошнуров. При необходимости обратитесь к специалистам для устранения неисправностей. Не оставляйте приборы включенными в сети (за исключением холодильника — а за его исправностью следите вдвойне внимательно). К сети подключайте только сертифицированные приборы, которые прошли испытания и имеют гарантии. У кустарных электроприборов нет защиты от перегрева или поражения током. Следите за состоянием приборов. К примеру, если лампа начала «мигать», возможно, проблема кроется в проводке.