Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеш женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.

«В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы», — говорится в посте.