Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах

«В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы», — говорится в посте.