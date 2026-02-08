Иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе Новосибирска

Утром 8 февраля в Новосибирске на улице Республиканская, 7а, автомобиль под управлением 35-летней женщины сбил 12-летнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска, отметив, что ребёнок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.