Иномарка сбила 12-летнего мальчика во дворе Новосибирска

ДТП произошло утром 8 февраля, подростка с травмами доставили в больницу.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 8 февраля в Новосибирске на улице Республиканская, 7а, автомобиль под управлением 35-летней женщины сбил 12-летнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирска, отметив, что ребёнок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

«В результате ДТП пострадал пешеход — мальчик, 2013 г. р., с травмами доставлен в лечебное учреждение», — сообщили в ГАИ.

По уточнённым данным, авария произошла в 11:15 на внутридворовой территории в Дзержинском районе. На месте происшествия работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.