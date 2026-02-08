В Крыму «УАЗ», где находились двое взрослых и ребенок, сорвался в обрыв. Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».
ДТП произошло вечером 7 февраля на Долгоруковской яйле в районе села Ивановка. Внедорожник упал со скалы с высоты около 200 метров. Очевидцы увидели там ребенка, который находился в автомобиле, и транспортировали его в населенный пункт, где передали медикам.
Вызванные на место происшествия спасатели вместе с медработниками стали искать остальных пострадавших. Поисковые работы велись при сложных погодных условиях — помимо того, что был вечер, видимость в тумане составляла около 10 метров. Спустя час поисков автомобиль был обнаружен в районе скальных обрывов северного склона горы Чалбаш. Возле автомобиля обнаружили мужчину и женщину. Им оказали первую помощь. Затем на спецносилках пострадавших эвакуировали в безопасное место. После чего транспортировали в село Ивановка, где передали сотрудникам скорой.