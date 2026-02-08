Тело провалившегося под лед в Брянске нашли более чем в 400 м от места провала

БРЯНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Тело одного из двоих детей, провалившихся под лед 20 января в Брянске, найдено в реке Десне на расстоянии более 400 м от места провала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.