Тело провалившегося под лед в Брянске нашли более чем в 400 м от места провала

«[Тело было найдено на расстоянии] более 400 метров от места провала под лед», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что тело одного из двоих провалившихся под лед мальчиков было найдено и поднято из воды. Поиски второго ребенка продолжаются, в них участвуют добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» из нескольких регионов РФ, сотрудники МЧС, спасатели из Брянской и соседних областей.
20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация от очевидца, видевшего, как под лед провалились двое несовершеннолетних. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.