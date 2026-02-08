Ричмонд
Тело провалившегося под лед в Брянске нашли более чем в 400 м от места провала

БРЯНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Тело одного из двоих детей, провалившихся под лед 20 января в Брянске, найдено в реке Десне на расстоянии более 400 м от места провала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«[Тело было найдено на расстоянии] более 400 метров от места провала под лед», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что тело одного из двоих провалившихся под лед мальчиков было найдено и поднято из воды. Поиски второго ребенка продолжаются, в них участвуют добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» из нескольких регионов РФ, сотрудники МЧС, спасатели из Брянской и соседних областей.

20 января в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация от очевидца, видевшего, как под лед провалились двое несовершеннолетних. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Отмечается, что на месте трагедии сильное течение, которое может затянуть упавшего в воду человека под лед.