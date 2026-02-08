В Италии опять задержаны граждане Молдовы: Один — за сексуальные преступления, другой — за жестокое ограбление

Преступление произошло средь бела дня в самом центре Адрии. Злоумышленник выследил женщину во время прогулки и совершил нападение. Чтобы остаться неузнанным, он частично скрыл лицо, после чего сзади обхватил жертву, блокируя её движения. Лишив женщину возможности сопротивляться, нападавший с силой сорвал с её шеи золотую цепочку и скрылся в переулках. Несмотря на то, что случайные прохожие пытались догнать преступника, ему удалось скрыться.