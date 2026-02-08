В Италии опять задержаны граждане Молдовы: Один — за сексуальные преступления, другой — за жестокое ограбление

Карабинеры в Италии задержали 50-летнего гражданина Молдовы, которого Интерпол разыскивал за преступления сексуального характера. Мужчина скрывался в отеле рядом с объектами зимней Олимпиады-2026.
Полиция вычислила беглеца через систему регистрации постояльцев, когда он решил отдохнуть в элитном курортном районе Валь-ди-Фьемме.
Ну, а карабинеры итальянского города Адрия установили личность и привлекли к ответственности 34-летнего гражданина Молдовы, который в сентябре прошлого года совершил жестокое нападение на местную жительницу. Мужчина, проживающий в коммуне Порто-Толле, был идентифицирован благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей, сообщает итальянская пресса.
Преступление произошло средь бела дня в самом центре Адрии. Злоумышленник выследил женщину во время прогулки и совершил нападение. Чтобы остаться неузнанным, он частично скрыл лицо, после чего сзади обхватил жертву, блокируя её движения. Лишив женщину возможности сопротивляться, нападавший с силой сорвал с её шеи золотую цепочку и скрылся в переулках. Несмотря на то, что случайные прохожие пытались догнать преступника, ему удалось скрыться.
Раскрыть дело удалось благодаря кропотливой работе следователей компании Адрия. Решающую роль сыграли детальные показания пострадавшей и свидетелей, которые помогли составить точный портрет грабителя. Окончательно подтвердить личность подозреваемого помог анализ записей с городских систем видеонаблюдения. Правоохранители по кадрам восстановили маршрут бегства и выявили специфические детали одежды злоумышленника.
Гражданину Молдовы теперь грозит от 6 до 20 лет лишения тюрьмы по итальянским законам. Следствие квалифицировало действия нападавшего как ограбление при отягчающих обстоятельствах, учитывая физическое насилие и попытку скрыть лицо. Помимо длительного тюремного срока, суд может назначить преступнику крупный денежный штраф в размере до 4000 евро.
