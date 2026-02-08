В Уфе возбудили дело после нападения на студентов

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
По версии следователей, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняли достаточных мер по проведению с одним из учащихся, у которого были признаки отклоняющегося поведения, профилактической и социально-педагогической работы. В результате несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании, сообщили в СК РФ.
«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица, чьим действиям (бездействию) будет дана правовая оценка», — добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.