В Уфе возбудили дело после нападения на студентов

По версии следователей, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняли достаточных мер по проведению с одним из учащихся, у которого были признаки отклоняющегося поведения, профилактической и социально-педагогической работы. В результате несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании, сообщили в СК РФ.