Стали известны подробности пожара, в котором пострадали 9 человек

Подробности пожара, в котором пострадали 9 человек, рассказали очевидцы порталу 59.RU.
Речь о пожаре в общежитии в Чайковском. В коридоре загорелся диван. Никто не погиб, но пострадали девять человек, в том числе трое детей.
Очевидцы рассказали, что пожог устроили неизвестные. Но хозяина комнаты, которого пытались запугать, не было дома. А от дыма пострадали только соседи. При этом, по словам местных, дверь в комнаты были забаррикадированы.
Напомним, в причинах и условиях пожара разбираются дознаватель МЧС России, а также правоохранительные органы. Ход проверки на контроль поставила краевая прокуратура.