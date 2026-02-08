Ричмонд
Стали известны подробности пожара, в котором пострадали 9 человек

Среди пострадавших есть дети.

Подробности пожара, в котором пострадали 9 человек, рассказали очевидцы порталу 59.RU.

Речь о пожаре в общежитии в Чайковском. В коридоре загорелся диван. Никто не погиб, но пострадали девять человек, в том числе трое детей.

Очевидцы рассказали, что пожог устроили неизвестные. Но хозяина комнаты, которого пытались запугать, не было дома. А от дыма пострадали только соседи. При этом, по словам местных, дверь в комнаты были забаррикадированы.

Напомним, в причинах и условиях пожара разбираются дознаватель МЧС России, а также правоохранительные органы. Ход проверки на контроль поставила краевая прокуратура.