Получил ошибочный диагноз и умер: глава СК Бастрыкин заинтересовался уголовным делом из Миасса

Глава СК потребовал доклад по смерти мужчины из-за неоказания медпомощи в Миассе.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом из Миасса. Все началось в феврале прошлого года: 47-летний мужчина обратился в больницу из-за боли в ноге и хромоты.

— Врачи ошибочно установили диагноз и назначили неверное лечение. Спустя несколько месяцев в связи с ухудшением самочувствия он вновь обратился в больницу, но, несмотря на госпитализацию, он скончался, — рассказали в информационном центре СК России.

В Следственном комитете Челябинской области расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Бастрыкин потребовал доклад о проведенной работе.