В Хабаровском крае грузовой поезд сбил девушку-подростка

В районе имени Лазо Хабаровского края грузовой поезд нанёс тяжёлые травмы несовершеннолетней девушке, которая шла по рельсам в неположенном месте. Об этом сообщили hab.aif.ru в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл 7 февраля около 21:30 местного времени вблизи станции Хор. Пострадавшая 2008 года рождения переходила пути в непредусмотренном месте перед приближающимся составом. Девушка получила серьёзные травмы и была госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, подросток не использовала пешеходный переход или мост и не убедилась в безопасности перед выходом на рельсы. Обстоятельства происшествия устанавливаются транспортной прокуратурой и правоохранительными органами.
«Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике детского травматизма на объектах железной дороги», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.