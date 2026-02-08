Ричмонд
В Самарской области седьмого февраля произошло четыре ДТП

В ДТП пострадали четыре человека.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Седьмого февраля на территории Самарской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Одно из ДТП произошло в городе Отрадный, 63-летний водитель УАЗ, двигаясь по ул. Сабирзянова в направлении ул. Советская совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области:

«В пути следования, возле дома № 1 водитель наехал на мужчину, упавшего на проезжую часть. Пострадавшего госпитализировали», — сообщают в ведомстве.

Также сотрудники Госавтоинспекции выявили 502 нарушения ПДД, 15 человек водили автомобиль в алкогольном опьянении, а 20 человек нарушили правила при перевозке детей.