В Самарской области седьмого февраля произошло четыре ДТП

Седьмого февраля на территории Самарской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Одно из ДТП произошло в городе Отрадный, 63-летний водитель УАЗ, двигаясь по ул. Сабирзянова в направлении ул. Советская совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области: