В Саратовской области завели дело после пропажи мальчика

По данным следствия, днем 5 февраля ребенок 2010 года рождения пропал в селе Привольное Ровенского района Саратовской области. Ведутся поиски. Криминалисты следственного управления используют в поисках криминалистическую технику, оборудование для фото- и видеофиксации. Специалисты осматривают улицы населенного пункта, близлежащую территорию, проверяют чердаки и подвалы, следователи допрашивают родственников, устанавливают лица из круга общения пропавшего.