В Саратовской области завели дело после пропажи мальчика

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство — прим. ТАСС), по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 5 февраля ребенок 2010 года рождения пропал в селе Привольное Ровенского района Саратовской области. Ведутся поиски. Криминалисты следственного управления используют в поисках криминалистическую технику, оборудование для фото- и видеофиксации. Специалисты осматривают улицы населенного пункта, близлежащую территорию, проверяют чердаки и подвалы, следователи допрашивают родственников, устанавливают лица из круга общения пропавшего.