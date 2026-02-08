Ричмонд
Лихач сбил пешехода в центре Волгограда

ДТП произошло на проспекте Ленина, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 февраля в Центральном районе Волгограда случилась авария, в которой пострадал пешеход. О происшествии сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, около 19:21 часов на проспекте Ленина напротив дома № 57 66-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на человека. По предварительным данным, пешеход в этот момент переходил проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшего пешехода немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности инцидента и степень тяжести полученных травм выясняют сотрудники ГИБДД.