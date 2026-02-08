Лихач сбил пешехода в центре Волгограда

По информации правоохранителей, около 19:21 часов на проспекте Ленина напротив дома № 57 66-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на человека. По предварительным данным, пешеход в этот момент переходил проезжую часть в неположенном месте, вне зоны пешеходного перехода.