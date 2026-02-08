Главу МУП «Теплодом» в Кушве обвинили в хищении 1,8 миллиона рублей

В Кушве главе МУП «Теплодом» Сергею Фучкину продлили срок ареста на 3 суток.
По версии следствия, предприниматель, действуя вместе с сообщниками, похитил 1,8 миллиона рублей. Эти средства были выделены из окружного бюджета в качестве субсидий для поддержания стабильной работы котельных, обеспечивающих жителей города теплом.
Ранее директора предприятия, а также его заместителя и подрядчика, задержали.
— Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Фучкину. По итогам судебного заседания срок задержания обвиняемому продлен на 72 часа. К рассмотрению ходатайства о мере пресечения суд вернется 10 февраля, — рассказали в пресс-службе свердловского Областного суда.
Главу предприятия обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере». Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Напомним, что проблемы с отоплением в городе начались еще в январе 2026 года. В результате коммунальной аварии без тепла остались больше 10 тысяч человек и 16 социальных объектов, среди которых школы и детские сады, а также центральная районная больница.