В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с собакой

Информация о жестоком обращении с собакой появилась в Интернете.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье надзором ведомство начало проверку из-за сообщения появившегося в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, речь идет жестоком обращении с животным со стороны подростков.

— Прокуратура Карымского района организовала проверку по публикациям в социальных сетях и средствах массовой информации о жестоком обращении несовершеннолетними с собакой в поселке Дарасун, — поделились правоохранители.

В ходе проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также правил продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним.

При выявлении нарушений прокуратура примет меры для их устранения и привлечения виновных к ответственности.