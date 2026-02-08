В Забайкалье прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с собакой

В Забайкалье надзором ведомство начало проверку из-за сообщения появившегося в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, речь идет жестоком обращении с животным со стороны подростков.
— Прокуратура Карымского района организовала проверку по публикациям в социальных сетях и средствах массовой информации о жестоком обращении несовершеннолетними с собакой в поселке Дарасун, — поделились правоохранители.
В ходе проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также правил продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним.
При выявлении нарушений прокуратура примет меры для их устранения и привлечения виновных к ответственности.