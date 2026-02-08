Каршеринг перевернулся на бок и сбил столб после ДТП с такси на Лиговском

Жесткое ДТП каршеринга и такси произошло на Лиговском проспекте. Все случилось в районе 13:00 у дома № 44, где находится кафе. Со слов очевидцев, от удара легковой автомобиль перевернулся на бок. Судя по фотографиям с места происшествия, машина частично вылетела на тротуар и сбила столб с дорожным знаком. Свидетели ДТП утверждают, что легковушка еще и задела пешехода.