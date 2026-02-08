Каршеринг перевернулся на бок и сбил столб после ДТП с такси на Лиговском

Жесткое ДТП каршеринга и такси произошло на Лиговском проспекте. Все случилось в районе 13:00 у дома № 44, где находится кафе. Со слов очевидцев, от удара легковой автомобиль перевернулся на бок. Судя по фотографиям с места происшествия, машина частично вылетела на тротуар и сбила столб с дорожным знаком. Свидетели ДТП утверждают, что легковушка еще и задела пешехода.
— Каршеринг перевернулся и сбил столб со знаком эвакуатора и задел пешехода. Водителя вытащили из салона силами очевидцев. На момент ДТП он был жив, — передает «Мегаполис» со ссылкой на свидетелей ДТП.
На место оперативно приехали инспектор ГАИ, которые выясняют точные обстоятельства аварии. Официальной информации на момент публикации новости пока не поступало. Добавим, что на участке скопилась небольшая пробка при повороте на Кузнечный переулок.