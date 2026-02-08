Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске названа причина пожара на мусорном полигоне на Гусинобродском шоссе

8 февраля с утра горит мусорный полигон на Гусинобродском шоссе Новосибирска. Жители близлежащих домов жалуются на сильную копоть и удушливый запах.

Для тушения пожара на объект направлены пять бульдозеров, семь самосвалов и грузовики со снегом. Очаги возгорания засыпают снежно-грунтовой смесью — этот метод, по словам специалистов, безопасен и эффективен для подобных объектов.

В АО «САХ» сообщили, что к ликвидации тления привлечены сотрудники МЧС и персонал полигона. Работы по засыпке и контролю обстановки продолжаются, угрозы для здоровья населения и сотрудников регионального оператора нет, ситуация находится под полным контролем.

«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать воспламенение слоя биогаза. Точная оценка причин будет проведена после полной ликвидации инцидента», — сообщили Сиб.фм в АО «САХ».