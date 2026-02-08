В Новосибирске названа причина пожара на мусорном полигоне на Гусинобродском шоссе

Для тушения пожара на объект направлены пять бульдозеров, семь самосвалов и грузовики со снегом. Очаги возгорания засыпают снежно-грунтовой смесью — этот метод, по словам специалистов, безопасен и эффективен для подобных объектов.
В АО «САХ» сообщили, что к ликвидации тления привлечены сотрудники МЧС и персонал полигона. Работы по засыпке и контролю обстановки продолжаются, угрозы для здоровья населения и сотрудников регионального оператора нет, ситуация находится под полным контролем.
«По предварительным данным, причиной возгорания могло стать воспламенение слоя биогаза. Точная оценка причин будет проведена после полной ликвидации инцидента», — сообщили Сиб.фм в АО «САХ».