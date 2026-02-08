Онлайн-мошенники в Омске активизировались перед 14 февраля

Также активизировались фальшивые акции с дисконтами до 90 процентов и розыгрыши ювелирных украшений или гаджетов. Для получения «приза» жертве предлагают оплатить доставку, страховку или налог — классический способ выманивания предоплаты. Распространена и схема на сайтах знакомств: после короткого общения мошенник зовет на свидание, сообщает о забронированном столике или купленных билетах в кино, а затем просит оплатить часть расходов по ссылке. После перевода денег связь обрывается.