Онлайн-мошенники в Омске активизировались перед 14 февраля

Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования Омской области предупреждает жителей региона об усилении активности мошенников в преддверии Дня святого Валентина. Специалисты отмечают, что праздничный период сопровождается всплеском эмоционального фона и спешкой, что заставляет людей пренебрегать правилами финансовой безопасности.
«Повышенный эмоциональный фон в сочетании со спешкой заставляют людей совершать необдуманные действия и пренебрегать правилами безопасности. Наша задача — напомнить о них», — рассказали в Региональном центре финансовой грамотности и инициативного бюджетирования.
Наиболее распространенная схема — создание фишинговых сайтов, имитирующих популярные службы доставки цветов, магазины подарков и кондитерские. Мошенники привлекают жертв суперскидками и обещаниями мгновенной доставки через контекстную рекламу и соцсети. При оплате на поддельном ресурсе покупатель либо не получает товар, либо теряет данные банковской карты. Отдельная угроза — звонки якобы от курьерской службы с просьбой назвать смс-код для подтверждения заказа от тайного поклонника. На самом деле код дает злоумышленникам доступ к банковским счетам или аккаунту на портале Госуслуги.
Также активизировались фальшивые акции с дисконтами до 90 процентов и розыгрыши ювелирных украшений или гаджетов. Для получения «приза» жертве предлагают оплатить доставку, страховку или налог — классический способ выманивания предоплаты. Распространена и схема на сайтах знакомств: после короткого общения мошенник зовет на свидание, сообщает о забронированном столике или купленных билетах в кино, а затем просит оплатить часть расходов по ссылке. После перевода денег связь обрывается.
Эксперты рекомендуют проверять адрес сайта перед оплатой, избегать перехода по прямым рекламным ссылкам, не сообщать смс-коды и трехзначный код с обратной стороны карты, а также не переводить предоплату незнакомцам.