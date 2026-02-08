В СК возбудили дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе

После нападения 15-летнего подростка на студентов медицинского общежития в Уфе возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в СК Башкирии.
По предоставленным данным, должностные лица органов системы профилактики безнадзорности располагали сведения о наличии отклоняющегося поведения, но не приняли никаких мер.
— В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании, — отмечается в сообщении.
Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц.
