Жители Калининградской области за день лишились более 4,4 млн рублей

Только за один день жители Калининградской области перевели мошенникам свыше 4,4 миллиона рублей. Наиболее крупные суммы были похищены в результате распространённых схем дистанционного обмана, основанных на телефонных звонках и переписке.

Источник: РИА "Новости"

Так, врач одного из военно-морских госпиталей в течение нескольких месяцев вела переписку с мошенниками, которые убедили её в возможности получения пассивного дохода на бирже. В результате женщина лишилась 3 525 000 рублей, в том числе заемных средств.

Еще одним пострадавшим стала студентка из Калининграда, которая поверила лже-сотрудникам Росфинмониторинга и Минцифры. Злоумышленники сообщили о якобы неправомерном доступе к её банковскому счёту и убедили перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Общая сумма ущерба составила 1 006 800 рублей, включая накопления родителей.

Также жертвой мошенников стала пенсионерка из Калининграда. Она получила электронное письмо якобы от союза художников, перешла по ссылке и под предлогом прохождения авторизации ввела коды из сообщений. После этого с её кредитных карт на неустановленные счета было переведено 208 000 рублей.

Прокуратура Калининградской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным сообщениям и не переводить денежные средства незнакомым лицам, а также тщательно проверять поступающую информацию.