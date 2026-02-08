Пять самолетов в Махачкалу ушли на запасные аэродромы из-за тумана

На запасные аэродромы направлены рейсы:
- «Победа» DP 502 Сургут — Махачкала: уход на запасной во Владикавказ.
- «Победа» DP 191 Москва (Внуково) — Махачкала: уход на запасной в Магас.
- «Аэрофлот» SU 1052 Москва (Шереметьево) — Махачкала: уход на запасной в Астрахань.
- «Победа» DP 6921 Москва (Шереметьево) — Махачкала: уход на запасной в Магас.
- «Уральские авиалинии» U6 1343 Москва (Домодедово) — Махачкала: уход на запасной в Грозный.
В расписание некоторых рейсов внесли изменения. В аэропорту принесли извинения за неудобства.